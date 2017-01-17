Çankaya Hız Kesmiyor

Çankaya Belediyesinin temelini geçtiğimiz aylarda attığı dört prestij yapı, çetin kış şartlarına rağmen son hızla yükseliyor. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Yıldızevler ve Ata Kreşleri ile 100. Yıl Pazar Yeri ve Kent Meydanı, Çankayalılara hizmet vermek için gün sayıyor.



2016'yı yatırım yılı ilan eden ve ilçenin dört bir yanına parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları inşa eden Çankaya Belediyesi, kültür merkezleri ve kreşler konusunda da önemli atılımlar yapıyor. Halihazırda Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve en kaliteli okul öncesi ve kreş eğitimini veren Çankaya Belediyesi, bünyesindeki kreş sayısını artırmak için yaptığı hamleleri güçlendiriyor.



Çetin kış şartları ve mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklığına rağmen çalışmalarına ara vermeyen Çankaya Belediyesi, prestij projeleri arasında yer alacak dört eseri bahar aylarına yetiştirmek için var gücüyle çalışırken yapımı devam eden projeleri, Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Anıl Sevinç ve Nafiz Kaya yerinde denetledi. İki başkan yardımcısına sorumlu birim müdürleri de eşlik etti.



Zülfü Livaneli Kültür Merkezi gün sayıyor



İlk olarak temeli üç ay önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zülfü Livaneli'nin de katıldığı bir törenle atılan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi inşaatını ziyaret eden Sevinç ve Kaya, üç ay içinde kaba inşaatı biten merkezin, mevcut durumu hakkında bilgi aldı. 700 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak inşa edilen, galeri ve atölyeleriyle hizmet verecek Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin ince işçilik tabir edilen kısma başlanacağını kaydeden ekipler, bahar aylarında planlanan açılışta herhangi bir gecikme öngörmediklerini ifade etti.



Kreşler de hedefe ulaşacak



Daha sonra temeli 25 Eylül'de atılan Yıldızevler Kreşi ile temeli ekim ayında atılan Ata Kreşi'ni ziyaret eden heyet, buradaki çalışmaları denetledi ve bilgi aldı. Toplam 3 bin metrekare alanda inşa edilen ve 160 öğrenci kapasiteli olarak planlanan Yıldızevler Kreşi inşaatının hızla ilerlemesinden memnun olan Sevinç ve Kaya, kreşin mayıs ayına yetişmesinin hem aileler hem de çocuklar için önemli olduğunu hatırlattı. Üç çok amaçlı atölye, resim ve müzik atölyeleri, 5 uyku, 7 faaliyet odasıyla sergi ve konferans salonları da bulunan Yıldızevler Kreşi, Çankaya'nın en büyük kreşlerinden biri olacak.



Baharda hizmete açılması planlanan Ata Kreşi'ndeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. 120 öğrenci kapasiteli kreş; oyun, faaliyet odaları, atölyeleri ve eğitimi ile Çankayalı miniklerin ve ebeveynlerinin ilk tercihi olacak.



Yüzüncüyıl'ın çehresi değişecek



Alan denetimi yapan heyetin son durağı Yüzüncüyıl Mahallesi'nin çok önemli bir eksiğini giderecek ve mahallenin çehresini değiştirecek Yüzüncüyıl Pazar Yeri ve Kent Meydanı oldu. Mahalle halkına çok uzun yıllar hizmet veren ve artık eskiyen pazar yerini yıkarak yerine modern ve kapalı bir pazar yeri ile çok amaçlı kent meydanı yapılmasını öngören proje de, kısa sürede hizmete girecek.



Nisan ayında açılışı yapılacak ve 4000 metrekare açık, 650 metrekare kapalı ticari alanı bulunacak 100. Yıl Pazar Yeri ve Kent Meydanı, haftanın bir günü pazar yeri olarak kullanılacak. Diğer günlerde ise dinlenme ve rekreasyon alanı, mini konserlerin ve sokak tiyatrolarının seyircilerle buluştuğu bir kent sahnesi olarak hizmet verecek. - ANKARA