Çankaya'dan Toplum Sağlığına Bir Hizmet Daha

Çankaya Belediyesi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.



Çankaya Belediyesi, toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir sağlık hizmetini daha vermeye başladı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi binasında hizmet vermeye başlayan "Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezi", tüm Başkentlileri ve gençleri danışmanlık ve anonim test hizmeti almaya davet ediyor. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ile Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalardan salı 09.00-20.00, çarşamba 09.00-17.00, perşembe 09.00-20.00 saatleri arasında yararlanılabiliyor. 2016 yılı 1 Aralık Dünya AIDS gününde başlayan anonim HIV, AIDS testi ve danışmanlığı hizmetine bugüne kadar 64 kişi başvurdu.



Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma için 17 başlık ve 169 alt başlık şeklinde açıkladığı küresel hedefler arasında yer alan "Hedef 3: Sağlıklı Bireyler/ Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi" konusunda çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, insan sağlığı açısından önemli riskler taşıyan ve yaygın olan HIV testini ücretsiz yapıyor.



Amaç erken tanı



Daha sağlıklı, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünyayı hedefleyen 193 ülkenin hayata geçirmek için üzerinde uzlaştığı evrensel "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" arasında yer alan "Hedef 3: Sağlıklı Bireyler" başlığı; HIV, AIDS, tüberküloz, sıtma gibi enfeksiyonların ve hastalıkların 2030 yılına kadar engellenmesi ve bu enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölümlerin önlenmesini hedefliyor.



Çankaya Belediyesi de, insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, tüm bireyleri zamanında, sağlık bilgisi, koruyucu sağlık hizmetleri ile buluşturmak ve gerek duyulan durumlarda tedavi hizmetlerine eriştirebilmek amacıyla Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veriyor. Tüm başvuranları insan haklarına saygılı, mahremiyeti koruyan, bir anlayışla saklı tutan belediye, enfeksiyonlar konusunda da danışmanlık desteği veriyor. - ANKARA