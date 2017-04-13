Çankaya'da Yeni Bir Eser Daha Hizmete Giriyor

Çankaya Belediyesi, parklardan kreşlere, sanat merkezlerinden pazar yerlerine kadar ilçenin birçok noktasında başlattığı yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 27 Ekim'de temeli atılan 100. Yıl Kent Meydanı ve pazar yeri, 29 Nisan'da açılacak.



Çankaya Belediyesi tarafından 27 Ekim'de büyük bir törenle temeli atılan 100. Yıl Kent Meydanı ve pazar yeri inşaatı hızla tamamlanıyor. 25 yıldır faaliyet gösteren pazar yeri tepeden tırnağa yenilendi. Çankaya için simge bir yapı haline gelen kent meydanı ve pazar yeri, 29 Nisan'da yeniden Çankayalılarla buluşacak. 2017 yılına "4 Ayda 24 Eser" sözüyle başlayan Çankaya Belediyesi, ilçedeki en büyük yatırımlarından birini daha tamamlıyor. 25 yıldır kapalı pazar yeri olarak hizmet veren 100. Yıl pazarının çehresini tamamen değiştiren Çankaya Belediyesi, modern tasarımı ve yenilikçi projesiyle pazar yerini haftanın bir günü sebze-meyve pazarı olarak hizmet vermekten çıkarıp gerçek anlamda 7/24 yaşayan bir kent meydanı haline getiriyor. 29 Nisan'da büyük bir törenle hizmete girecek tesis, 100. Yıl'ın yanı sıra Çukurambar, Cevizlidere, Çiğdem ve Balgat bölgesinde yaşayan yaklaşık 100 bin insanın yararlandığı bir sosyal yaşam alanına dönüşecek.



Pazar yerlerini sebze-meyve alışverişinin yapıldığı yerler olmaktan çıkarıp çeşitli etkinliklerin yapılabildiği yaşayan bir kent meydanı haline getirmek için yola çıktıklarını ve projeyi bu amaca uygun olarak hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza attık. Pazar yerleri daha çok haftanın bir günü alışveriş yapılan yerler olup diğer günler atıl durumda işlevsiz kalıyorlar. Biz pazar yerlerini bu durumdan çıkarıp pazar kurulan günler dışında konserlerin düzenlendiği, kermeslerin yapıldığı, toplantı ve söyleşilerin gerçekleştirildiği her haliyle yaşayan bir kent meydanı haline getireceğiz. Biz sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlayışla Çankaya'yı sosyal demokrat belediyeciliğin yıldızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu bölge, yeni yapılacak pazar yeri, Çankaya Evi, kreşi ve yüzme havuzu ile bir iki sene içerisinde Çankaya'nın yıldızı olacak. Biz sosyal demokrat belediyeler de ranta değil halka hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA