Çankaya'da sandıklar açılıyor



ANKARA - Ankara Çankaya ilçesinde kullanılan oylar sayıldıktan sonra İlçe Seçim Kurulu'na getirildi.

Tüm Türkiye'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından Ankara'nın Çankaya ilçesinde de kullanılan oylar sandık bazında sayıldıktan sonra Anıttepe Anadolu Lisesi'nde toplanmaya başladı. Burada birleştirilecek sonuçlar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.