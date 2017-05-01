Çankaya'da "Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi" Açılıyor

Mahalle statüsü kazanan köylerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyen Çankaya Belediyesi, Çavuşlu Mahallesi'nde hayvanların sağlığını koruyacak, 'Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesi'nin temelini attı.



Mahalle statüsü kazanan ve tarımsal üretimin devam ettiği 7 mahallede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyen Çankaya Belediyesi, "Anlaşmalı Besicilik Projesi" ile 440 küçükbaş hayvan dağıttığı köylerin yararlanacağı, Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesinin temelini attı. Küçükbaş hayvanların dış parazit, bit, pire, kene gibi canlılardan arınması için ilaçla dezenfekte edilebileceği ve aşılama yapılabileceği, Çavuşlu Köyü'nde inşa edilecek merkezin temel atma töreni, Çankaya Belediyesi sanatçısı Battal Kılıçaslan'ın mini konseriyle başladı. Sevilen türküleri seslendiren Kılıçaslan'ın yanı sıra Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da bir gösteri sundu.



"Köylerimizin somut sorunlarına gerçek çözümler üretiyoruz"



Büyükşehir Yasasının getirdiği tüm zorluklara rağmen Çankaya Belediyesinin kendisine bağlı olan köylerle tam bir dayanışma içinde olduğunu söyleyen Taşdelen, "Biz köylülerimizle, buradaki muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını yerinde dinliyor, köylerimizin somut sorunlarına gerçek çözümler üretiyoruz. İşte Anlaşmalı Besicilik Projesi de buradan doğdu. Bu proje, Türkiye'de bir belediye tarafından kooperatif aracılığıyla uygulanan ve doğrudan halkı işin içine katan ilk projeydi. Şimdi herkes 'nasıl yaptınız' diye bize soruyor. Geçtiğimiz yıl 440 küçükbaş hayvanla başlayan proje, daha da büyüyor. Şimdi ise Küçükbaş Hayvan Dezenfekte ve Aşılama Ünitesinin temelini atıyoruz. Belki projenin içine büyükbaş hayvan, mandıra ve hatta arıcılık girecek. Önemli olan bu bölgenin koşulları, şartları ve köylünün isteği ve becerisini göz önünde bulunduran gerçekçi projeler üretmekti. Bunu başardığımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. Çankaya Belediyesinin kırsal mahallelere yönelik yatırım ve hizmetlerinin artarak süreceğini vurgulayan Taşdelen, "Kırsal mahallelerimizin çeşmelerinin, mezarlıklarının ve bazı istinat duvarlarının tamiratını yaptık. Köylerimizde yeni muhtarlık hizmet binaları kuruyoruz. Bu yıl yine pek çok köy konağını yenileyerek hizmete açacağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından inşaat bölgesini gezen Başkan Taşdelen, ünitenin temelini köylülerle birlikte attı. Törenin ardından Taşdelen, inşaatı yeni tamamlanan Çavuşlu Köy Konağı'nı ziyaret ederek uzun süre vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Bala İlçe Başkanı Cengiz Ünlü ile bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA