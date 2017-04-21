Çankaya'da "Çocukça Bir Sergi"
Çankaya Evleri etüt merkezlerine gelen çocukların D’Atelier Sanat Merkezi iş birliğiyle yaptıkları çalışmalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sanatseverlerle buluştu.
Çankaya Evleri etüt merkezlerine gelen çocukların D'Atelier Sanat Merkezi iş birliğiyle yaptıkları çalışmalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sanatseverlerle buluştu.
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Salonu, çocuk cıvıltıları arasında bir sergiye ev sahipliği yapıyor. D'Atelier ve Uluslararası Çocuk Sanat Birliği çocuklarının sanatsal birikimlerini, Çankaya Evleri çocukları ile paylaşarak ortaklaşa yaptıkları çalışmalar, "Çocukça Bir Sergi"de buluştu.
Alanında isim yapmış sanatçıların eserlerini kendi dünyalarında yeniden yorumlayan çocukların; renkler, şekiller, sözler ve fikirlerden yola çıkarak yaptıkları çalışmalar, Çağdaş Sanatlar Merkezinde 2 Mayıs'a kadar görülebilecek. "Çocukça Bir Sergi" etkinliğinin açılışında bir konuşma yapan Başkan Taşdelen, "Ne kadar övünseniz azdır" diyerek çocukları kutladı. Çankaya'nın çocukların belediyesi olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en güzel şekilde kutlayacaklarını ifade eden Taşdelen, çocuklara bir bayram armağan eden Atatürk'ün devrimlerine, çocukların geleceği için kararlılıkla sahip çıkacaklarını söyledi. Katılımcı çocukların sertifikalarını veren Başkan Taşdelen, sergiyi gezerek eser sahipleriyle fotoğraf çektirdi. - ANKARA