Çankaya'da 40 Yıl Sonra Gelen Tapu Sevinci

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yıllardır tapu bekleyen 3 mahalle halkına tapu sevinci yaşattı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahsis işlemlerini tamamlayan 291 haneye tapuları verildi.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçe sınırlarında kentsel dönüşüm kapsamında yer alan 50. Yıl, Dilekler ve Çamlıtepe mahallelerinden 291 haneye 40 yıl sonra tapularına kavuşmanın sevinci yaşattı. Yaklaşık 700 gecekondunun yer aldığı bölgede 163 kişi de evraklarını tamamlamasının ardından tapularına kavuşacak.



Belediyenin 50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında sahip olduğu 80 bin 900 metrekarelik alanda bulunan yaklaşık 700 gecekondunun yarısına yakınına tapuları verildi. Belediye, aynı zamanda bölgede Maliye Hazinesine ait hisselerin devri için de gerekli girişimlerde bulundu. Devir işleminin gerçekleşmesi durumunda bu alanda bulunan gecekondu sahiplerine de tapuları verilecek. Göreve geldiği günden bu yana yoğun girişimlerinin sonuç vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Alper Taşdelen, "Yıllarca evlerinin tapusunu almayı hayal olarak gören vatandaşlarımızın bu hayallerini gerçekleştirmek bizim için onurdur. Bölgedeki diğer gecekonduların da takipçisiyiz" dedi.



50. Yıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı içerisinde bulunan Dilekler, 50. Yıl ve Çamlıtepe mahallelerinde tapusu bulunmayan gecekondu sahiplerine çağrıda bulunan Taşdelen, "2981 sayılı İmar Affı Kanunu, 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlükten kaldırılacak. Hiç işlem yaptırmayanlar ya da işlemlerini tamamlamayanlar belgeleriyle birlikte Çankaya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edebilirler" diye konuştu. - ANKARA