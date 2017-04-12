Çankaya Belediyesinden Personeline Psikolojik Destek

Çankaya Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile personeline destek veriyor. Vatandaşlarla yüz yüze çalışan ve onların yaşadıkları acıları paylaşan personelin travmatik olaylardan etkilenmemesi için önlemler alan Çankaya Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile bir seminer gerçekleştirdi.



Çankaya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Servisinin tüm birimlerinde çalışanların katıldığı seminerde Psikolog Ercan Başal, cenaze hizmetinde görev yapan personelle birebir görüşerek yaşadıklarını dinledi. Psikolog Başal, "Travmalara doğrudan maruz kalan değil de belediyelerde hizmet verme nedeniyle tanık olduklarından etkilenen çalışanların olduğunu biliyoruz. Cenaze hizmetleri, kadın sığınma evleri, evde sağlık ve temizlik hizmetleri veren personel, günlük çalışma yaşamlarında çok beklenmedik, sarsıcı vakalarla karşılaşıp bundan etkilenebiliyor" dedi.



Vatandaşlara her konuda yardımcı olan personelin her gün 8-10 ailenin acısına tanıklık ettiğini belirten Başal, bu yaşananların travmaya dönüşmemesinin imkansız olduğunu söyledi. "İlk grup çalışmasında genel hatlarıyla yaşanan travmaları tespit edip bu etkiden kurtulmanın yolları üzerine bilgilendirme yapacağız. Daha fazla etkilenen arkadaşlarımıza da daha sonra birebir terapi yoluna gideceğiz" şeklinde konuşan Başal, bu etkiden kurtulmanın yolunun; içe kapanmak yerine günlük yaşamın düzenli hale getirilmesi, yeni rutin ve hobiler bularak yaşama dört elle sarılmaktan geçtiğinin altını çizdi. - ANKARA