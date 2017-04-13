Çankaya Belediyesinden Abidinpaşa Köşk Camii'ne Alt Yapı Desteği

Çankaya Belediyesinin vatandaşların ortak kullanım alanlarına yönelik alt yapı desteği sürüyor.



Çankaya Belediyesi, 1974 yılından bu yana ibadete açık olan Abidinpaşa Köşk Camii'nin zeminine membran döşeyerek beton attı. İlçede bulunan ibadethanelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Abidinpaşa Köşk Camii'ne tente yerleştirip, demirlerin boyama işini de tamamladı. Abidinpaşa Köşkü'nün yanında 43 yıldır vatandaşların ibadetlerini yaptıkları caminin imamı Celil Erol, "Burada göreve başlayalı 1 yıl oldu. Vatandaşlarımız zeminle ilgili şikayetlerini bana ilettiler. Ben de Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'den sorunumuzun çözümü konusunda talepte bulundum. Allah ondan razı olsun, talebimizi ikiletmedi. Hemen ilgili arkadaşları gönderdi ve sorunumuzu çözdü" diye konuştu. - ANKARA