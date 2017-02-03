Çankaya Belediyesinden 5 Yeni Kreş

Hizmet aldığı 11 kreş ve 4 etüt merkeziyle eğitimde Türkiye'nin en büyük yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, 5 yeni kreşi daha Çankayalıların hizmetine sunuyor. Ata ve Yıldızevler Mahallelerinde yapımı süren kreşlerin inşaatı hızla yükselirken, Zafertepe'deki "Martı" kreşi açılış için gün sayıyor.



Okul öncesi eğitimde Türkiye'nin en büyük yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, 2017'de Çankayalılara beş yeni kreş daha armağan etmeye hazırlanıyor. Ata ve Yıldızevler Mahallelerinde yapımı süren kreşlerin inşaatı hızla yükselirken, Zafertepe'deki "Martı Kreşi" neredeyse tamamlandı. Tüm inşaat çalışmaları biten, sadece iç mekan tasarım çalışmaları süren "Martı" açılış için gün sayıyor.



Sırada Çamlıtepe ve Sevgi Kreşleri var



Çankaya Belediyesi, Yıldızevler ve Ata Mahallelerinde temelini attığı ve yapımına devam ettiği kreşler ile yakın zamanda açılışını yapacağı Zafertepe Martı Kreşi'nin yanı sıra 2017 yılı içinde de Çamlıtepe ve Sevgi kreşlerinin temelini atacak. Böylece kreş sayısını 16'ya çıkaracak Belediye, toplamda 2 bin çocuğa okulöncesi eğitim vermeyi hedefliyor.



Çağdaş ve modern eğitim



Belediye olarak kadınların sosyal ve çalışma hayatına katılabilmesini, çocukların çağdaş ve modern bir eğitim alabilmesini çok önemsediklerini ifade eden Taşdelen, "Kadınlar hem sosyal hem de ekonomik hayata katılabilmek için en çok da çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir çatı ararlar. Biz, belediyemizin sosyal hizmetlerini planlarken toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kreşlerimizin varlığı ve çoğaltma amacı da bu çalışmalarımızın bir parçası. O nedenle bu dönem boyunca kapasitemizi 2 bin çocuğa hizmet verebilecek şekilde artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Taşdelen, kapasite arttıkça daha çok kadının çalışma yaşamına katılabileceğini ve böylece hem kendi geleceğine hem de ev ekonomisine katkıda bulunabileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA