Çankaya Belediyesi Bin 473 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2016 yılında bin 473 sokak hayvanını sahiplendirdi, 19 bin 78 hayvanı ise tedavi etti.



Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl olduğu gibi 2016 yılında da binin üzerinde sokak hayvanına sıcak bir yuva buldu. Merkez 188'i kedi, bin 285'i köpek olmak üzere toplam bin 473 hayvana ömürlük dostlar bularak sıcak yuvaya kavuşturdu.



"Şanslı'nın Şansı Olun" projesiyle sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik farklı adımlar atan Çankaya Belediyesi, birçok farklı çalışma da gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesini avantaja çevirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa yapılan çalışma kapsamında Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş koordinatörlüğünde köpeklere eğitim verildi. İnsanlarla iletişimde doğru vücut dili ve davranış şeklinin kullanılmasını amaçlayan eğitimin ilk aşamasında köpeklere insanlarla iletişime geçmek istediklerinde sakin bir vücut dili kullanarak oturma ve göz teması kurmaları gerektiği, bu aşamadan sonra ise köpeklere sahiplerinin de hayatını kolaylaştırıcı temel itaat komutları öğretildi.



Türkiye'de ilk olan uygulamalarıyla sokak hayvanları sorununa çözüm üretmeye çalışan Çankaya Belediyesi, hayvanların popülasyonunu dengelemek adına başlattığı kısırlaştırmada laparoskopi yönetimini kullanmaya başladı. Merkezde 2016 yılında 2 bin 919 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.



Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde günlük ortalama 52 hayvan tedavi edildi. Yıl içinde merkezde toplam 19 bin 78 hayvan tedavi edildi. Merkezde basit yaralanmalar ve hastalıkların yanı sıra kanser gibi özel bakım gerektiren hastalıklar da tedavi ediliyor. - ANKARA