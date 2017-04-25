Çankaya 100. Yıl Pazaryeri Onur Akın Konseriyle Açılıyor

Çankaya Belediyesinin pazaryerlerini sadece meyve sebze alışverişi yapılan yerler olmaktan çıkarıp, 7/24 yaşayan kent meydanı görünümüne kavuşturduğu ilk örnek olan 100. Yıl Pazaryeri, 29 Nisan'da Onur Akın'ın vereceği konserle açılıyor.



2017 yılına 4 ayda 24 eser sözüyle başlayan Çankaya Belediyesi, pazaryerlerini de vatandaşların 7/24 aktif olarak kullanabilecekleri hale getirmek için çalışıyor. Belediye, bu kapsamda 100. Yıl Pazaryerinin açılışını, 29 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Onur Akın'ın vereceği konserle gerçekleştirecek. 100. Yıl semt sakinlerinin yanı sıra Çukurambar, Çiğdem, Cevizlidere, Balgat gibi çevre semtlerin de faydalanacağı 100. Yıl Pazaryeri 7 bin 208 metrekare alan üzerinde otopark, 11 adet ticari bağımsız bölüm, muhtarlık, zabıta ve temizlik noktaları bulunan komple bir alan üzerinde kurulu olarak hizmet verecek. Yeni konsept pazaryerini kent meydanı olarak Çankayalıların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, ilkini 100. Yıl'da hizmete sunacağı alanda, pazar kurulmadığı zamanlarda kermes, sergi, açık hava toplantıları, spor gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı üst kısımda bulunan çocuk parkı ve amfi ile bütünleşen kademeli olarak üstü kapalı ve açık alan ile düzenleyecek. - ANKARA