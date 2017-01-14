Canım Kardeşim Müzikali 2

Canım Kardeşim 2. müzikali ile çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor.



Eğlenceye doyamayacağınız bu yeni çocuk müzikalinde salonları dolduran çocuklar dans edip şarkılara eşlik edecekler. Galip bey ve eşi lale hanım kızları Mine ve Müge'nin eğlenmek güzel zaman geçirmek için sadece bilgisayara mahkum olduklarını görünce çok üzülürler. Kendi çocukluk yıllarına geri dönüp Mine, Müge ve Mıncır için geçmişten günümüze kadar gelen Barış Manço gibi unutulmaz sanatçıları taklit ederek anlatırlar. Mine ve Müge geçmişe giderler.



Unutulmaz değerlerimizi bugünün çocuklarına bir kez daha sunmaktan Canım kardeşim ailesi olarak gurur duyuyoruz. Geçmiş de iz bırakan değerlerimizin sanatlarını günümüz çocuklarına bu çok heyecanlı, kıpır kıpır müzikal ile sunuyoruz. Bu müzikalde harika şarkılar ile neşeli dakikalar küçük büyük Canım Kardeşim seyircilerini bekliyor.



Yazan: Murat Kürüz Yönetmen: Murat Ergür. Müzik: Kenan Yılmaz



Yapım&Supervisor: Cengiz Şahin