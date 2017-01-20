Canım Kardeşim"

Bursa'da bir kadın, kendi böbreğini vererek, kardeşini diyalize bağlı yaşamaktan kurtardı.



Orhangazi'de bir fabrikada çalışan Ümit Öztürk, geçen yıl ağrıları sebebiyle hastaneye gitmiş ve yapılan tetkikler sonrası iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrenmişti. Evli ve iki çocuk babası olan 36 yaşındaki Ümit Öztürk, Balıkesir'de tedavi görmeye başladı. Doktorların 'mutlaka nakil gerekli' demesinden sonra uygun böbrek arayışına başlandı. Bir yandan bağış beklenirken, bir yandan da aile fertleri toplanarak, kendi içlerinde uygun böbreği bulmaya çalıştı. Yapılan tetkiklerden sonra en uygun böbreğin bir tekstil fabrikasında çalışan 38 yaşındaki abla Ayfer Öztürk'te olduğu belirlendi.



Ümit Öztürk'ün iki böbreği bitik haldeki mücadelesi bir yıl sürdü. Kısa süre önce değerlerinde yükselme görülen Öztürk için böbrek nakli kararı verildi. Hafta başında Acıbadem Bursa Hastanesi'ne yatırılan Ümit Öztürk'e ablasından alınan böbrek nakledildi.



Öztürk kardeşlerin böbrek nakli ameliyatı iki saat sürdü. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini ve iki kardeşin sağlıklarının iyi olduğunu söyledi. Öztürk kardeşler ardından da yoğun bakım ünitesine alındı.



Ayfer Öztürk'ün kardeşi Ümit Öztürk için tek böbreğini bağışladığı ameliyat sırasında aile yakınları da hastaneye akın etti. Merakla ameliyat sonucunu bekleyen aile, doktorun açıklamasından sonra sevinç göz yaşı döktü. - BURSA