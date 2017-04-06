Canikli: Şehitlerimizin Katili Terör Örgütü Mensupları Öldürüldü

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresunlu şehit Ufuk Bingöl'ün dün toprağa verildiğini belirterek, "Bu sabah itibariyle şehitlerimizin katili terör örgütü mensupları öldürüldü. İnsansız hava aracıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sonucu bölgedeki 8 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



Aksu Mahallesi'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temel atma töreninde konuşan ve 750 günde bitirilmesi planlanan 350 yataklı hastanenin bölgeye hizmet vereceğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu millet her şeyin en güzeline layık. Bugün Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanma kalitesi, seviyesi batı ülkelerinin ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Bir İngiliz vatandaşının kendi ülkesinde faydalandığı sağlık hizmetinin kalitesi Türkiye'de Türk vatandaşının faydalandığı sağlık hizmetinden kesinlikle fazla değildir" dedi."ŞEHİTLERİMİZİN KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI ÖLDÜRÜLDÜ"



Temel atma törenin ardından Keşap İlçesi'ne giden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, burada da Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan ve Giresunlu şehit Ufuk Bingöl'ü dün sonsuzluğa uğurladıklarını hatırlatan Canikli, intikamının alındığını söyledi. Canikli, "Bu sabah itibariyle şehitlerimizin katili terör örgütü mensupları öldürüldü. İnsansız hava aracıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sonucu bölgedeki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bu toprakları terk edene kadar, bir tane terörist kalmayıncaya kadar Allah'ın izniyle bu mücadele devam edecek. Bu mücadeleden hiç kimse bizi vazgeçiremez" dedi.



Canikli, anaya değişikliği ile getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda da açıklamalar yaptı.



Daha sonra 15 Temmuz Spor Kompleksi'nin açılışını yapan Canikli, Sanayispor Kız Futbol Takımı oyuncularıyla sohbet etti, penaltı atışı yaptı.



- Giresun