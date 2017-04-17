Canikli, Referandum Sonrası Gündemi Değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından ekonominin gelişmesi için uygun bir alt yapı oluştuğunu belirterek, "Orta ve uzun vadede siyasi istikrar garanti altına alınmıştır." dedi.



Canikli, A Haber'deki canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.



Halk oylamasının sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanlığı yolunun açıldığının hatırlatılarak, bunun zamanlamasının sorulması üzerine Canikli, Erdoğan'ın, parti üyeliği imkanını kullanacağını daha önce açıkladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir tercihinin olup olmayacağını bilemeyeceklerini dile getiren Canikli, "Bu konudaki takdir Sayın Cumhurbaşkanı'mızın." diye konuştu.



Erken seçim tartışmalarına dair soruyu da yanıtlayan Canikli, halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği çerçevesinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerin 2019 yılında birlikte yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Canikli, görüntü itibarıyla erken seçimin gündemde olmadığını ifade etti.



İdam cezasına ilişkin tartışmalar



İdam cezasıyla ilgili anayasa değişikliği kapsamında 2019'a kadar yeni bir referandum ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Canikli, konuyla ilgili anayasa değişikliğinin TBMM'den 367 ve üzeri oyla geçerse Cumhurbaşkanı'nın değişikliği referandum a götürmeyebileceğini kaydetti.



Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "böyle bir değişikliğe destek verebilecekleri" yönünde beyanı bulunduğunu anımsatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, eğer sözünde durursa, o zaman referandum a gitmeye gerek olmadan 367 ve üzeri çoğunlukla TBMM'de kabul edilir." ifadesini kullandı.



OHAL süresinin uzatılması ihtimali



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında olağanüstü halin (OHAL) süresinin uzatılması kararının çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Canikli, OHAL'in ilanını gerektiren hallerin kısmen ya da tamamen devam edip etmediğinin toplantıda değerlendirileceğini dile getirdi.



Canikli, terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelenin bütün hızıyla devam ettiğinin altını çizerek, "Bu açıdan bakıldığında bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmış değil." dedi.



"Anayasa değişikliğiyle ilgili yasal düzenlemeler 2019'a kadar çıkar"



Halk oylamasına konu olan anayasa değişikliği kapsamında birçok yasanın da değişmesi gerektiği hatırlatılarak, bu düzenlemelerin ne kadar sürede gerçekleşmesini beklediğinin sorulması üzerine Canikli, çok ciddi uyum yasaları ve ikincil mevzuatların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Söz konusu düzenlemelerin 2019'a kadar yapılması gerektiğinin altını çizen Canikli, "Bu zaman dilimi içinde bu düzenlemelerin rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz. Meclis salı gününden itibaren çalışmalara başlayacak, bunlar takvimlendirilecek. Takvimlendirme çerçevesinde Meclisin hangi zaman dilimi içinde bunları çıkarabileceği ortaya çıkacak." diye konuştu.



Canikli, Meclisin tatile girip girmeyeceğine ilişkin şu an için bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirterek, sıkı bir çalışmayla bir yıllık zaman diliminde yasal düzenlemelerin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.



"Siyasi anlamda sakinleşme dönemine gireceğiz"



Bundan sonraki dönemde hükümetin hangi konulara odaklanacağı konusunda değerlendirmelerde bulunan Canikli, seçim barajı konusunun uyum yasaları çerçevesinde ele alınacağını söyledi.



Hiçbir zaman ekonomiye odaklanmaktan vazgeçmediklerini belirten Canikli, "Doğal olarak kampanya döneminde bir miktar ateş yükseliyor. Artık o da bitti. Bundan sonra daha siyasi anlamda sakinleşme dönemine gireceğiz. Kampanya döneminde yükselen ateşin düşmesi gerekiyor. Sonuçlar bütün millet için geçerlidir. Bütün millet, hizmetlerin ulaştırılması noktasında, eşit haklara sahiptir. Ağırlıklı olarak ekonomiye odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Canikli, reform sürecinin artarak devam edeceğini dile getirerek, "Ekonominin gelişmesi için uygun bir alt yapı oluştu. Orta ve uzun vadede siyasi istikrar garanti altına alınmıştır. Türkiye'de siyasi yapı ne kadar parçalı olursa olsun bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle her zaman güçlü ve istikrarlı yönetimler garanti altına alınmıştır." diye konuştu.



Orta ve uzun vadede ekonominin önünün açık olduğunu kaydeden Canikli, Türkiye'ye yatırım yapacakların siyasi istikrarla ilgili bir kaygı taşımayacaklarını dile getirdi.



(Bitti)