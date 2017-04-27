Canikli: Kıdem Tazminatı Fonu'nda Sona Geldik

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli; "Piyasalara ciddi katkılar sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu'nda sona geldik. Şu anda birikmiş olan kümüle kıdem tazminatlarını realize etmeye kalkışın, Türkiye'de bu yükün altından kalkacak kaç firma vardır, bilemiyorum. İşçilerimizin, çalışanlarımızın mükteseplerinde en ufak bir geriye dönüş olmayacak."