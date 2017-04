Canikli "Fetö'cü Kriptolar 'İçki İçerek' Saklanıyor"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü başının fetvalarına dikkat çerekrek "Mensuplarına, diyor ki gerektiği zaman içki içebilirsiniz, aynen böyle. 'Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz' diyen Fetullah Gülen denilen o terörist başının örgüt mensuplarına gönderdiği talimatlar var" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'un Güce ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Canikli, Güce'nin her dönemde olduğu gibi 16 Nisan'da da desteğini vereceği söyledi. 2002 yılından bu yana içeride ve dışarıda ülkenin önünü kesmek için çok ciddi hain çalışmalar yapıldığını belirten Canikli,"Hem bir taraftan ülkenin problemlerini çözmek, Türkiye'nin zenginleştirilmesini sağlamak ihtiyaçlarını gidermek ama aynı zamanda bu saldırılara da cevap vermek onları da def etmek bunu birlikte yapmak aynı zamanda hakikaten kolay değil. Ama sizlerin duası milletin duası, tüm dünyadaki mazlum milletlerin duası Allah'ın izniyle bu belaların bu saldırıların def edilmesinde ortadan kaldırılmasında elbette çok büyük destek sağlandı" diye konuştu.



FETÖ ile mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Canikli, şöyle devam etti:



"Mücadelenin bitmediğini, kriptolar olabilir, kendisini gizlemiş bu örgütün en önemli özelliklerinden bir tanesi de biliyorsunuz çok iyi kamuflaj yapıyor, bukalemun gibi, kendini içinde bulunan ortama uyumlaştırabiliyor, o şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Biliyorsunuz Fetullahçı terör örgütü başının bazı fetvaları var. Mensuplarına fetvaları var; diyor ki gerektiği zaman içki içebilirsiniz, aynen böyle. Her türlü kuralı ihlal edebilirsiniz diye Fetullah Gülen denilen o terörist başının örgüt mensuplarına gönderdiği talimatlar var bunları biz biliyoruz herkes biliyor zaten. Daha başka daha ağır şeyler de var ama onları söylemeyeyim."



Halen kendisini gizleyen hiçbir şekilde o örgütle bağlantısını iyi saklamış olan kripto Fetullahçı terör örgütü mensupları olabileceğini vurgulayan Canikli, "Zaman zaman çıkıyor nitekim, Bylock görüşmeleri ve oradaki mesajlaşmalardan diğer gizli kalmış örgüt üyelerini şu anda yoğun bir şekilde tespit ediyoruz, temizlenene kadar da mücadelemiz devam edecek, en ufak bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Canikli'ye Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, tarafından tablo hediye edildi. - GİRESUN