Canikli; Federasyon, Eyalet Sistemi İddiaları Kuyruklu Yalan

BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli Giresun'da yaptığı konuşmada, "Kısa süre önce 'yeni sistemle federasyon, eyalet, ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldı. Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi ama bu en ahlaksız olanı. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.



Dereli Belediye'sinde düzenlenen referandum ile ilgili programda Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Canikli, "Muhtarlarlıklar, lokantalar kapatılacak gibi akla ziyan kuyruklu yalanlar söyleniyor. Her gün yeni şeyler üretiyorlar. Bunların tamamı yalan. Kısa süre önce, 'yeni sistemle federasyon, eyalet ona benzer bir sistem getirilecek' şeklinde yeni bir yalan ortaya atıldı. Bugüne kadar çok kuyruklu yalan söylendi ama bu en ahlaksız olanı. Böyle bir şey olabilir mi ? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece bakanlıkların ildeki ve ilçelerdeki teşkilatlarını düzenler. Başka bir şey düzenleyemez. O da şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor zaten. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesi şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile ne düzenleniyorsa ancak onları düzenliyor. Onun ötesinde başka bir düzenleme yapılamaz. Böyle bir şey için anayasanın değiştirilmesi lazım. Bre gafiller, bre cahiller. En hafif bu ifadeleri kullanıyorum" dedi.



CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Deniz Baykal'ın açıklamalarını da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ahmet Hakan da çok güzel, yerinde bir sonu sordu. 'Peki bu değişiklikle böyle bir şey olacaksa niye o zaman PKK terör örgütü hayır diyor' diye sordu. Deniz Baykal'ın rengi mengi gitti, cevap da veremedi. Sonunda ne dedi biliyor musunuz; 'onu gidin PKK'ya sorun.' Şu hale bakın, rezalete bakın. Bugüne kadar söylenmiş en ahlaksız yalan bu. Böyle bir şey olabilir mi, bu insanların bu kadar kafası karıştırılabilir mi. Yani en ufak ihtimal olsa HDP 'evet' oyu verir, PKK 'evet' oyu verir, Fetullahçı Terör Örgütü 'evet' oyu verir" dedi.



16 Nisan'da 'evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamlayan Canikli, Yağlıdere ilçesine gitti.



- Giresun