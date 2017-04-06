Canikli: Faizler Bakıldığında Sıfıra Yakın
Canikli, "İhtiyacı olan herkese, ihtiyacı olan bütün firmalara makul bir fiyatla makul bir maliyetle kredi vermeyi hedefliyoruz" dedi.
Canikli, "İhtiyacı olan herkese, ihtiyacı olan bütün firmalara makul bir fiyatla makul bir maliyetle kredi vermeyi hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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