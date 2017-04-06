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Canikli: Faizler Bakıldığında Sıfıra Yakın
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Canikli: Faizler Bakıldığında Sıfıra Yakın

Canikli, "İhtiyacı olan herkese, ihtiyacı olan bütün firmalara makul bir fiyatla makul bir maliyetle kredi vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Canikli: Faizler Bakıldığında Sıfıra Yakın

Canikli, "İhtiyacı olan herkese, ihtiyacı olan bütün firmalara makul bir fiyatla makul bir maliyetle kredi vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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