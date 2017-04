Canikli'den Memleketi Giresun'a Halk Oylaması Teşekkürü

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "16 Nisan halk oylamasında Giresun'un, Karadeniz'in ve bütün Türkiye'nin verdiği destek için bütün Giresunlu hemşehrilerimize de teşekkürlerimi sunuyoruz. 16 Nisan halk oylamasında Giresun verdiği muhteşem destekle hepimizin göğsünü kabarttı." dedi.



Canikli, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "2. Giresun Günleri" etkinliğine eşi Hatice Canikli ile katıldı.



Halkoyunları ekiplerinin gösterileri ve yöresel türkülerle açılışı yapılan etkinlikte, Giresun'un bazı köylerinde konuşma dili yerine kullanılan ıslık dili gösterisi de sunuldu. Kendisine verilen listeden seçtiği cümleleri ıslık diliyle iletişim kuran ekibe söyleyen Canikli, bunların başarılı şekilde aktarılması üzerine listede olmayan bazı cümlelerin iletilmesini istedi. Ancak ıslık dili ekibinin bu konuda başarılı olamaması üzerine Canikli, gösteriyi sunan ekibin çok genç olduğunu, ayrıca arazide kullanılan dilin farklı olması nedeniyle seçtiği cümlelerin iletilememiş olabileceğini kaydetti.



Açılış konuşmasında da Canikli, "Giresun Günleri"ne memleketinin bütün güzelliklerinin taşınamadığını ifade ederek herkesi Giresun'u ziyaret etmeye çağırdı.



Geliştirilen politikalar sayesinde aralarında Giresun'un da bulunduğu birçok şehirden metropollere yönelik göçlerin yavaşladığını belirten Canikli, şöyle devam etti:



"Son yıllarda özellikle bölgeler arasındaki dengesizlikleri, kalkınmışlık seviyesindeki farklılıkları gidermeyi amaçlayan politikalar sayesinde göç hareketleri Giresun ve Türkiye için biraz daha yavaşlamıştır. Hatta 2008'den itibaren Giresun göç almaya başlamıştır. Uygun politikalar hayata geçirildiğinde, doğru politikalar alındığında, yapılamazmış gibi görünen birçok şey aslında hayata geçirilebiliyor, dönüştürülebiliyor. Son yıllarda Giresun'un nüfus tabelasına baktığınızda bu sayının arttığını göreceksiniz. Bölgesel kalkınmışlık farklarının giderilmesine yönelik çalışmaların bir sonucudur. Durup dururken bu tür kararlar alınmaz."



"Giresun nüfusu ABD'de bugün 25 bine ulaştı"



Giresun'un Türkiye'nin farklı şehirlerine ve dünyanın her yerine göç verdiğini aktaran Canikli, kavgaların yaşandığı günlerde Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Rum kökenli bir vatandaşın korunduğunu, 1960'ların başında da bu kişinin ABD'ye gittiğini anlattı. Daha sonra döndüğü Giresun'da kendisini koruyanlardan birini ABD'ye götürmeye ikna ettiğini söyleyen Canikli, "1960'ların başında bir kişi olan Giresun nüfusu ABD'de bugün 25 bine ulaşmış durumda. Philadelphia, New Jersey eyaletleri ve buna yakın bölgelerde çoğu Yağlıdereli olmak üzere 25 binden fazla Giresunlu var." dedi.



Bu göçlerin her birinin ayrı bir hikaye olduğunu dile getiren Canikli, ABD'ye ziyaretleri sırasında tanık olduğu ve dinlediği başarılı yaşam öykülerini paylaştı. Canikli, "Bu örnekler esasında sadece Giresunlular için değil, bütün milletimiz için geçerli." değerlendirmesini yaptı.



"Hepsini savuşturduk ve yolumuza devam edebiliyoruz"



Türkiye'nin AB'ye ihracatının 2008 krizinden sonra yüzde 22 oranında daralmasına rağmen Türkiye'nin dinamik yapısıyla yeni pazarlar bulunabildiğine işaret eden Canikli, geçen yıl terör saldırısından sadece 7 saat sonra Atatürk Havalimanı'nın bütün hatlarıyla tam kapasite çalışabilir hale getirildiğini vurguladı. Daha küçük boyutlu bir saldırının Belçika'daki bir havalimanına yapıldığını anımsatan Canikli, söz konusu tesisin ise 17 gün sonra hizmete sunulabildiğine dikkati çekti.



Canikli, şunları söyledi:



"Ekonomimizin gücü de buradan geliyor. Şu 8-10 ayda yaşadığımız sıkıntıların çok daha azını herhangi bir ülke, ne kadar güçlü olursa olsun karşı karşıya kalmış olsaydı, ayağa kalkamaz hale gelirdi. Hamdolsun, hepsi birlikte peş peşe geldi, Türkiye bütün bu olumsuzlukları yaşadı, hepsini savuşturduk ve yolumuza devam edebiliyoruz. 16 Nisan halk oylaması da tamamlandı, bitti. Artık bundan sonra önümüze bakıyoruz. Özellikle ekonomiye, büyümeye, gelişmeye daha yoğun şekilde odaklandık. Esasında o sıkıntılı dönemlerde de bu hedefimizden hiç vazgeçmedik. Eğer gerekli tedbirleri zamanında almamış olsaydık, finansman alanında bu şirketlerin ihtiyaçlarını zamanında karşılayacak tedbirleri almamış olsaydık, bugün binlerce firma piyasadan çekilmişti. Ama bu dalgalanmalar neticesinde, ekonomideki bu sıkıntılardan sonra Türkiye'de bir tane iflas eden firma yok. 16 Nisan'dan sonra bütün odaklanmamızı ekonomiye yönlendiriyoruz. Artık inşallah bundan sonra sıçrama dönemi olacak. Milli gelirimizi çok daha üst seviyelere çıkaracak, ülkeyi gerçek anlamda bütün bölgeleriyle, alanlarıyla zenginleştirecek o kararları, reformları çok daha güçlü bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'dan sonra yoğunlaşmaya başladık. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye çağ atlatacak, kulvar değiştirtecek, vites yükseltecek reformları inşallah hayata geçireceğiz."



"Ahirette de sorarlar adama 'Giresun'u gördün mü?' diye"



Giresun Valisi Hasan Karahan da Giresun'un saklı bir güzellik olduğunu ve bunu gösterme konusunda İstanbul'da çok güzel etkinliklere imza attıklarını, sıranın Ankara'ya geldiğini söyledi.



Herkesi Giresun'un saklı güzelliklerini görmeye davet eden Karahan, "Hala görmeyen, bilmeyen varsa Giresun'u gelsin görsün. Ömründe yoksa dünyada boş yere yaşamış olur, ahirette de sorarlar adama 'Giresun'u gördün mü?' diye." diyerek espri yaptı. Karahan, havaalanının hizmete girmesiyle Giresun'un sıçrama yaptığını da kaydetti.



Konuşmaların ardından Canikli, boynuna Giresun Spor atkısı taktı ve eşi Hatice Canikli ile etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti.