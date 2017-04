Canikli: '(Avrupa'ya Yönelik) 'Senin Hayırında Hayır Yok' Derim Ben'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "(Avrupa'ya yönelik) Madem sen benim düşmanlarıma, bu ülkenin bütünlüğüne kasteden düşmanlarına her türlü desteği veriyorsun, diğer taraftan da 'hayır' kampanyası yapıyorsun, o zaman 'Senin hayırında hayır yok' derim ben." ifadesini kullandı.



Canikli, Giresun'un Alucra ilçesindeki bir sosyal tesisteki programda, geçmişte cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında yaşanan kavgaları anlattı.



Sanki birilerinin "Türkiye'de cumhurbaşkanları ile başbakanların hep kavga etmesi için bu modeli özel dizayn ettiğini" belirten Canikli, "Başka izahı yok, yani komplo teorisi değilse başka izahı yok. Çünkü dünyada o kadar ülke var, bir tanesinde numune olarak hiç yok bizim uygulanan sistem gibi. Demek ki problem var. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmadığı gerçeğinden bile yola çıkarak, bunun uygun olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Önerimiz bu, çok açık ve basit." diye konuştu.



Almanya başta olmak üzere dost bildikleri bazı ülkelerin, terör örgütüne destek vermesini ve halk oylamasında "hayır" çıkması için çaba sarf etmesini anlamadıklarını belirten Canikli, şöyle devam etti:



"Ne bu telaş, Allah aşkına ne oldu size? Sonuç itibarıyla en iyi olduğunu düşündüğümüz, bu millete hizmet edecek bir yönetim modelini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onun için bizim de bunları teşhir etmemiz gerekiyor. Kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Avrupa, Almanya neden bunu yapıyorsun ama aynı zamanda Türkiye'nin birlik bütünlüğüne kasteden terör örgütlerine destek veriyorsun? Bak bunlar normal değil. Hem doğru değil hem normal değil. Yani senin terör örgütlerine kucak açtığını biliyoruz, görüyoruz. En son Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına da kucak açıyorsun, her türlü finansal desteği sağlıyorsun. PKK'ya silah yardımı yapıyorsun, burada yüzünü gördük, açık bir şekilde her şey ortaya çıktı."



Canikli, "Madem sen benim düşmanlarıma, bu ülkenin bütünlüğüne kasteden düşmanlarına her türlü desteği veriyorsun, diğer taraftan da 'hayır' kampanyası yapıyorsun, o zaman 'Senin hayırında hayır yok' derim ben." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu sistem manipülasyonlara açık"



Bu milleti her zaman ülkenin evlatlarının yönetmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, "Kolayca müdahale edilebilir hükümet modellerinden kaçınmamız gerekir. Neyi kastediyorum kolayca müdahale edilebilir derken? Refahyol hükümeti devrildi, rahmetli Erbakan istifa ettirildi. Hükümeti kurma görevinin normalde Çiller'e verilmesi gerekiyordu. Çünkü Erbakan'dan sonra en çok sandalyeye sahip parti Doğru Yol Partisi idi o zaman. Hükümeti kurmakla ilgili görevlendirmenin Çiller'e yapılması geriyordu ama Çiller'e verilmedi, Mesut Yılmaz'a verildi ve Mesut Yılmaz başbakan yapıldı." dedi.



Bu sistemin bu tür manipülasyonlara çok açık olduğuna işaret eden Canikli, şunları kaydetti:



"Önerdiğimiz sistemde kesinlikle böyle alavere dalavere yok, net. Giriyor herkes cumhurbaşkanlığı seçimine, birinci turda bir aday yüzde 50'den fazla oy alırsa seçiliyor. Seçilemezse, yani ilk turda hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamazsa, 15 gün sonra ikinci tur yapılıyor. İkinci tura da birinci turda en çok oy alan iki aday katılıyor. Dolayısıyla ikinci turda yüzde 50'nin üzerine bir tanesinin çıkması garanti, ikinci turda seçim gerçekleştiriliyor, cumhurbaşkanı belirleniyor, hükümet kuruluyor. Artık başka bir şeye gerek yok."