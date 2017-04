Canikli: 'Aslında 15 Temmuz'da Millet Bunlara Bir Ders Verdi Ama Anlamadılar'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Türkiye'de merkez yönetim her zaman güçlü olmak ve güçlü kalmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz şartlar, coğrafya, tarih bunu gerektirir. Merkezi yönetim güçlü olmalıdır. Eyalet ya da ona benzer bir yönetim tarzı Türkiye için çok büyük bir tehlikedir. Allah korusun Türkiye'yi parçalanmaya, bölünmeye götürür." dedi.



Canikli, Yağlıdere ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her gün güneş yüzü görmemiş yalanlar işittiklerini, milletin kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirterek, "İçeride ve dışarıda, terör örgütleri bir taraftan, bazı Avrupa ülkeleri bir taraftan, terör örgütleriyle çok yakın dostluk içerisinde bulunan Kılıçdaroğlu da bir taraftan, evet aynen öyle, cümlemi bilerek kullanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütleriyle çok yakın iş birliği içerisinde." ifadesini kullandı.



"Bir örnek söyleyeyim sadece size çok eski değil, geçen yıldı galiba, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, iki tane milletvekili biri bayan, öldürülen teröristlerin cenazesinde ağıt yaktılar, ağıt yakma görüntülerini unutmadık." diyen Canikli, sözlerine şöyle devam etti:



"Salya, sümük ağladılar terör örgütlerinin cenazelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tane milletvekili herkes biliyor, daha başka delile ihtiyaç var mı '"



Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı şekilde Fetullahçı Terör Örgütü'yle de çok yakın ilişkileri bulunduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Kılıçdaroğlu'na Fetullahçı Terör Örgütü tarafından bir altın tepside sunulmuştur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına getirilmiştir. Kendi bileğinin hakkıyla o göreve gelmemiştir ve şimdi Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan yapmalarının karşılığında bedel istiyorlar, diyet ödemesini istiyorlar ve işte Kılıçdaroğlu ve ekibinin 16 Nisan'da halk oyuna sunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili bu kadar yalan söylemesinin nedeni bu." diye konuştu.



Eyalet sistemiyle ilgili iddiaları eleştiren Canikli, şunları söyledi:



"Gerçekten hem çok büyük bir yalan, hem de ahlaksız bir yalan. Milletin çünkü en hassas olduğu konulardan bir tanesi. Türkiye'de merkez yönetim her zaman güçlü olmak ve güçlü kalmak zorundadır. İçinde bulunduğumuz şartlar, coğrafya, tarih bunu gerektirir. Merkezi yönetim güçlü olmalıdır. Eyalet ya da ona benzer bir yönetim tarzı Türkiye için çok büyük bir tehlikedir. Allah korusun Türkiye'yi parçalanmaya, bölünmeye götürür. O nedenle merkezi, güçlü merkezi yönetim modelinden biz hiçbir zaman vazgeçemeyiz, bu da bizim anayasamızda, önerdiğimiz anayasada çok net bir şekilde yazıyor belirtiliyor ama buna rağmen çıkıp diyorlar ki utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan '16 Nisan'da bu halk oylamasındaki önerilen düzenleme eyalet sistemini getiriyor' diyorlar. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun böyle bir yalan olmaz."



Nurettin Canikli, "Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin ekmeğini yiyen, imkanlarını kullanan herkes kim olursa olsun politikacısı, ana muhalefet partisi genel başkanı, iktidar milletvekili kim olursa olsun herkesin, hepimizin görevi bu ülkeye, bu millete hizmet etmek, başkasına değil." ifadesini kullandı.



"O şekilde hareket edenler olursa da o zaman inşallah 16 Nisan'da göreceğiz." diyen Canikli, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Aslında 15 Temmuz'da millet bunlara bir ders verdi ama anlamadılar. Bir destan yazdı o gece Türk milleti ama anlamamışlar. 16 Nisan'da inşallah bir kez daha destan yazmaya var mısınız 'Yağlıdere'den de inşallah 16 Nisan'da muhteşem bir sonuç bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar bize her zaman destek verdiniz, dualarınızı esirgemediniz. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette eksiğimiz olur, yanlışımız olur ama şunu bilin ki biz sadece size, bu millete hizmet ettik ve hizmet etmeye devam edeceğiz."