Canikli: 1-0 ile 3-0 Arasında Fark Yoktur
Başbakan Yardımcısı Canikli, referandum sonuçlarını bir zafer olarak yorumlayarak, "50 artı 1'i alan taraf bu işi başarmış olur.
Başbakan Yardımcısı Canikli, referandum sonuçlarını bir zafer olarak yorumlayarak, "50 artı 1'i alan taraf bu işi başarmış olur. Takım galip geldikten sonra 1-0'la, 2-0'la, 3-0'la galip gelmesi arasında fark yoktur" ifadelerini kullandı
Kaynak: Dunya.com
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