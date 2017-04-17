Canikli: 1-0 ile 3-0 Arasında Fark Yoktur

Başbakan Yardımcısı Canikli, referandum sonuçlarını bir zafer olarak yorumlayarak, "50 artı 1'i alan taraf bu işi başarmış olur. Takım galip geldikten sonra 1-0'la, 2-0'la, 3-0'la galip gelmesi arasında fark yoktur" ifadelerini kullandı