Canik Belediyespor-Beşiktaş maçında gerginlik yaşandı



SAMSUN - Samsun Canik Belediyespor takımı, Kadınlar Arası Basketbol Ligi'nde karşılaştığı Beşiktaş'a 66-53 mağlup oldu. Maçta gerginlik yaşandı.

Canik Hasan Doğan Spor Salonunda gerçekleşen müsabakada ev sahipliği yapan Canik Belediyespor, Beşiktaş'ı ağırladı. Maça iyi başlayan Canik Belediyespor daha sonra Beşiktaş takımına 66-53 mağlup oldu.

Öte yandan Canik Belediyespor'un oyuncularından biri sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesinin ardından bir grup seyirci taşkınlık çıkardı. Polisin müdahalesiyle son bulan gerginliğin ardından taşkınlık yapan taraftar grubu dışarı çıkartıldı.