Canıas Erp Nedir?

IAS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Aytekin, CANIAS ERP'nin ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Aytekin, "IAS olarak 1989'da kurulmuş bir şirketiz. İşletmelerin iş süreçlerini yönetebilmeleri için 27 yıldır ERP çözümleri üretiyoruz. Şuan ki ürünümüz CANIAS ERP ile 27 ülkede 14 farklı dilde kullanılıyoruz. Bir önceki yıla oranla Türkiye'de %35'lik, Avrupa'da %44'lük bir büyüme oranına sahibiz. Son yıllardaki büyüme oranlarımız da yine benzer şekilde yükselerek devam ediyor. 2015 yıl sonu itibariyle 79 yeni projemiz vardı, 2016 sene başından itibaren 72 yeni müşteri kazanmış olduk. Ürünümüz CANIAS ERP hem platform bağımsız hem veri tabanı bağımsız hem de açık kaynak kodlu pro yazılımına sahip olması sebebiyle oldukça tercih edilir durumda. Bununla birlikte 2017 yılı hedeflerimiz içinde Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti ve İş Zekası gibi konular var. Ayrıca çıkaracağımız mobil platformla oldukça geniş kitlelere de ulaşmak ve müşteri sayımızı oldukça artırarak büyümeyi hedefliyoruz" diyerek firma, ürün ve gelecek planları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.