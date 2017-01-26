Cani Annenin 40 Günlük Bebeğini Denize Atmadan Önceki Görüntüleri Çıktı

40 günlük bebeğini denize atan cani anne Fatma K. ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Fatma K. ve imam nikahlı eşi Mustafa T. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, annenin bebeğini denize atmadan dakikalar önceki görüntüsü tespit edildi.

"BEBEKTEN KURTUL"

Görüntüde, saat 06.17'yi gösterdiğinde anne Fatma K., Tuğçe adlı bebeğini kucağında taşırken görülüyor. Kurusıkı tabancayla ateş ettikten sonra öldüremeyince bebeğini denize atan Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede imam nikahlı eşini cinayetle suçladı.

"KOCAM BEBEĞİMİZİ BOĞDU, BEN DE DENİZE ATTIM"

Fatma K. ek ifadede, "Ben ateş ettim ölmedi. Bunun üzerine kocam bebeğimizi boğdu, öldürdü 'git bunu at' dedi. Ben de denize attım" dediği öne sürüldü. Baba Mustafa K. emniyette olaydan haberi olmadığını öne sürmüştü. (Kaynak: Hürriyet)