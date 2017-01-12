Caner Ömür, tek kişilik stand up gösterisiyle 12 Ocak'ta BKM Mutfak Sahne'de...



'2012'de belki dünyanın sonu gelir korkusuyla stand - up yapmaya başlayan Caner Omur, 3 yıldır bazı bazı solo gösterilerinde, çoğu zaman "Kısmet Şov"la İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de (galiba bir kere de Bolu'da sahneye çıkmış ama kendi gösterisi değil miymiş, öyle bir şey) son zamanlarda da "Açık Mikrofon" etkinliklerinde (hatta bir ara az kalsın "Rock'n Coke Festivali'nde) sahneye çıkan, şansına izleyicileri hep mükemmel insanlar olduğu için gösterileri çok eğlenceli geçen, "Ya ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden?" deyip tam da çıkaramadığınız o çocuk, 12 Ocak Perşembe akşamı yeni gösterisi ile BKM Mutfak Sahne izleyicisinin karşısına çıkıyor.'