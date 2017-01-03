Caner Erkin ile Evlenen Şükran Ovalı Kimdir?

Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi. Caner Erkin Şükran Ovalı çifti ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Şükran Ovalı ve Caner Erkin Roma'da dünya evine girdi. Ünlüler dünyasının 2017'deki ilk nikahında Caner, duygulanan eşinin gözyaşlarını sildi. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin Roma'daki Türk Büyükelçiliği'nde 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi.

ŞÜKRAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Çiftin mutluluklarının gözlerinden okunduğu nikah töreninde duygusal anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın evleniyor olmanın mutluluğu ile gözleri doldu. Hayatını birleştirdiği Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin de duruma kayıtsız kalmayarak Ovalı'nın gözyaşlarını sildi. Çiftin mütevazı nikah töreninin video görüntüleri kısa sürede Instagram'da nikaha katılanlar tarafından paylaşıldı.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı 1 Nisan 1985 İzmir doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur.