Caner Erkin, "Şükran'ın Çalışmasına Engel Oluyor" İddiasına İsyan Etti

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin'le dört ay önce nikah masasına oturan Şükran Ovalı, eşinin projelerde yer almasına izin vermediği haberlerine isyan etti.

"ÇALIŞMAMAMI İSTEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Oyuncu Şükran Ovalı şu açıklamaları yaptı:

Caner'in çalışmamı istememesi söz konusu değil. Kıskançlık iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Asla öyle bir şey yok. Konservatuvar mezunu bir oyuncuyum.

SÖYLENTİLER KESİNLİKLE YALAN

Kendisine en çok desteğin eşinden geldiğini belirten Ovalı, "Oyunculuk hayattaki en büyük motivasyonum. İyi bir şey olsun diye bekliyorum. Çalışmayacağıma dair söylentiler kesinlikle yalan" şeklinde konuştu.

Erkin ise, "Onun çalışmasını istiyor ve destekliyorum" açıklamasını yaptı.