Caner Erkin Oğlu Çınar'a Sönük Doğum Günü Kutlaması

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, oğlu Çınar'ın doğum gününü kutladı. Oğluyla birlikte çekindiği selfie'yi Instagram hesabından takipçileriyle "Canım oğlum birlikte nice senelere iyi ki doğdun..." notuyla paylaştı. Caner'in oğlu için sadece kuru bir kutlama paylaşımı yapmakla mı yetineceği yoksa bir parti yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

5 YAŞINDAYKEN ANNE VE BABASI AYRILMIŞTI

Caner Erkin'in Asena Altay'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Çınar, 2011 yılında dünya gelmişti. Çınar henüz 5 yaşındayken anne ve babası boşanmıştı. O günden beri Çınar'ın velayeti annesi Asena Alaty'da. Ancak Caner geçtiğimiz Şubat ayında oğlunun velayetini almak için harekete geçip dava açmıştı.