Caner Erkin'in Son Paylaşımı Evliliğiyle İlgili Soru İşaretleri Doğurdu

Yeni yılın ilk günlerinde dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin evliliğinde her şeyin yolunda gittiği tahmin ediliyordu.

ŞÜKRAN MUTLULUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Hatta Şükran Ovalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Caner'e kendisini sabırla beklediği için teşekkür etmiş, mutluluğunu dile getirmişti.



Şükran Ovalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım

ŞÜKRAN - CANER EVLİLİĞİ ÇATIRDIYOR MU

Ancak Caner Erkin'in son Instagram paylaşımı "Şükran Cener evliliğinde işler yolunda gitmiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile ortak arkadaşı olan Gözde Seda Altuner'le samimi bir fotoğraf çektirip Instagram hesabından paylaştı. Ancak fotoğraf karesinde Şükran Oavalı'nın olmaması, "Şükran ve Caner'in araları açık mı?" sorularına yol açtı.



Caner Erkin'in son paylaşımı

