Caner Erkin'in Paylaşımındaki İnce Detayı Asena Altay Açığa Çıkardı

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar'ın doğum günü nedeniyle Instagram hesabından, oğluyla çekilen bir fotoğrafını "Canım oğlum birlikte nice senelere, iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ancak fotoğrafta doğum günü pastasının olmaması dikkat çekmişti.

FOTOĞRAFIN ESKİ OLDUĞUNU ASENA ORTAYA ÇIKARDI

Sanki Çınar'ın doğum gününde oğluyla buluşup fotoğraf çektirmiş gibi paylaşım yapan Caner'in, eski fotoğraf paylaştığını, eski eşi Asena Altay, ortaya çıkardı.

OĞLUNU DİSNEYLAND'A GÖTÜRDÜ

Oğlu Çınar'ı doğum günü Disneyland'a götüren Asena Altay, Eyfel Kulesi manzarasında oğluyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Asena, paylaşımına oğluna yazdığı mektubu not olarak ekledi.

işte Asena'nın oğluna yazdığı mektup:

İnsanlar genelde her şeyi karşılıklı yaparlar. Farkında olarak ya da olmayarak... Karşılığını alamadıklarında da saldırganlaşırlar. Yüzde yüz karşılıksız tek sevgi Anne-çocuk sevgisidir. Annelerimizin de dediği gibi anne olmadan anlamazsın :) Şimdi annemin bana verdiği öğütler gibi benim de sana öğütlerim olacak Çınar. Hazırsan başlıyorum... Kendine ve ilahi güce güven. Bu en önemlisi. Duanın gücüne İnan.Öğrendiğin her şeyi sorgula, kafana yatmayanı reddet. Bu hayat senin unutma! İnsanları yargılama,insanları sev. Hatalıysan af dile, biri senden af dilerse affet. Bu hayatta başına gelen her şey sana bir şey öğretmek için var. İsyan etme, fark et! Herkes hayal gücü kadardır. Hep en büyüğünü hayal et. Paylaş! Elinde avucunda neyin varsa... Sevgini,paranı,zamanını... Paylaşmanın tadını farkedince ne demek istediğimi anlayacaksın... Yolda yürürken yanında birileri olacak.Onlara iyi bak, kiminle yürüyorsan O'sun. Bilgi, ilim, sevgi ile kal. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim oğlum oldun. Annen...