Caner Erkin'in Forma Heyecanı

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Lyon maçı öncesi, sahaya çıkacak olmasının heyecanını dile getirdi.



Uzun bir sakatlık döneminden sonra iyileşen ve Lyon kadrosuna dahil edilen Caner Erkin, bu önemli karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından heyecanını paylaşarak, "Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım" mesajını yazdı. - İSTANBUL