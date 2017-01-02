Caner Erkin ile Şükran Ovalı Evlendi

BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'da evlendi.



İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın nikah törenine, çiftin yakın dostları katıldı. Erkin, düğün fotoğrafını sosyal medya hesabından "Dünyanın en mutlu erkeği benim" notuyla paylaştı.



(Fotoğraflı) - Roma