Caner Erkin ile Şarkıcı Berkay Pişti Oldu
Beşiktaş'in futbolcusu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay tarafından şarkıcı Berkay ile aldatılmıştı. Caner ile Berkay ilk kez Demet Akalın'ın doğum gününde pişti oldu.
Ünlü sunucu Asena Atalay'ın, eski eşi Caner Erkin'i şarkıcı Berkay ile aldatmasının ardından, Erkin ve Atalay olaylı bir şekilde ayrıldı. Caner Erkin ile Berkay, Demet Akalın'ın doğum gününde ilk kez pişti oldu.
BERKAY EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'i öpücüklere boğarken, Caner Erkin de yeni eşi Şükran Ovalı'yı öpücüklere boğarak nispet yaptı.
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