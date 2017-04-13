Caner Erkin, Eski Kayınpederini Taklit İmzadan Savcılığa Şikayet Etti

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay'ı, kendi imzasını taklit edip maddi zarara uğrattığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etti. Eski eşi Asena Atalay ile aralarında nafaka, velayet, tazminat davaları bulunan futbolcu Caner Erkin, şimdi de eski kayınpederi Oktay Atalay ve kayınbiraderi Alican Atalay ile mahkemelik oldu.

CANER ERKİN ESKİ KAYINPEDERİNİN İMZASINI KULLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Erkin, çalınan çeklerinin eski kayınpederi tarafından imzasının taklit edilerek piyasada kullanıldığını iddia etti. Avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Caner Erkin, Oktay Atalay ve Alican Atalay ile çeki kullanan 3 şirket ve bir kişi hakkında şikâyetçi oldu.

BANKADA İMZANIN ERKİN'E AİT OLMADIĞI FARK EDİLDİ

İddiaya göre Erkin'in bir bankanın Nişantaşı şubesindeki hesabından aldığı çekler, üçüncü kişiler tarafından çalındı. Çeklerden birinin 3 Nisan'da hamili tarafından bankadan tahsili istendi. Banka yetkilisi 60 bin TL değerindeki çekte keşideci imzasının Caner Erkin'e ait olmadığını fark etti.