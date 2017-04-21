Caner Erkin, Eski Eşi Asena Atalay İçin Yaptıklarını Şimdi Yenİ Eşine Yapıyor

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, Asena Atalay ile evli olduğu zaman arabasının plakasını Asena'nın ilk harfi olan 'ASE' yaptırmıştı. Erkin alışkanlıklarından vazzgeçmedi. Bu defa da yeni eşi olan Şükran Ovalı'nın isminin son üç harfi olan 'RAN' plakasına yazdırdı.

EŞİNİN ADINI PLAKAYA YAZDIRDI

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 300 bin TL'ye yeni aldığı VIP minibüsün ve kullanmakta olduğu cipinin plakasına 'RAN' yazdırdı. Caner Erkin'in 3.5 aylık eşi oyuncu Şükran Ovalı'nın adının ikinci hecesi. Erkin'in plakası 'RAN' olan bir otomobili daha var.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI ASENA ATALAY İÇİN YAPMIŞTI

Caner Erkin, Asena Atalay ile evli olduğu dönemde, kullandığı iki otomobilinin plakası da 'ASE'ydi. Erkin'in, Şükran Ovalı'ya çok düşkün olduğu biliniyor. Hatta Erkin önceki gün eşine kuaförde refakat ederken görüntülendi.