Caner Erkin'den, Şükran Ovalı'ya Özel Jest

Caner Erkin'in eşlerinin adlarından oluşan özel plaka merakı sona ermiyor. Erkin, şimdi de Şükran Ovalı'nın adını taşıyan plaka aldı

Caner Erkin'in özel plaka merakı eski eşi Asena Atalay'dan sonra yeni eşi Şükran Ovalı için de devam ediyor.

Atalay'la evli olduğu dönemde 2 otomobilinin plakalarını 'ASE' olarak alan Erkin'in yeni plakası 'RAN'.





Önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler'de yemek yiyen Caner Erkin, 'RAN' plakalı otomobiliyle görüntülendi. Asena Atalay'ın kendisi hakkında başlattığı icra takibi sonrasında sosyal medya hesabına "Bu haberler tamamen asılsızdır, bu iddianın sahibi olan kişinin ruh sağlığı yerinde değildir. Evliliğimiz boyunca çocuğum için sustum, ancak aramıza üçüncü kişilerin girmesinden dolayı bu duruma geldik" yazan Erkin, bu konuda konuşmadı.

Sadece "Gerekli tüm açıklamaları yapacağım, herkese teşekkür ederim" demekle yetindi.



HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ