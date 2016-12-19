Caner Erkin, Asena Atalay ile Ne Zaman Boşandı? Çocukları Kimdir?

Şükran Ovalı ve Caner Erkin evlilik hazırlıkları yapıyor. Peki Caner Erkin, eski eşinden ne zaman ayrıldı? Eski eşi Asena Atalay'dan olan çocuğu, müstakbel annesi Şükran Ovalı'yı kabul etti mi? İşte aşk üçgeni ardındaki gerçekler.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu futbolcusu Caner Erkin tasarımcı eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

CANER ERKİN VE ASENA ATALAY ERKİN NE ZAMAN BOŞANDI?

Çağlayan'da bulunan İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde 29 Ocak 2016 günü görülen duruşmaya Caner Erkin ve Asena Erkin ile avukatları hazır bulundu. Hakim dava dilekçesini okumasının ardından taraflara söz verdi. Caner ve Asena Erkin, boşanma protokolüne göre boşanmak istediklerini belirtti. Kararını açıklayan mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

CANER ERKİN NAFAKA VERDİ Mİ? OĞLUNUN VELAYETİ KİME VERİLDİ?

Boşanma protokolüne göre, Asena ve Caner Erkin birbirlerinden hiçbir maddi talepte bulunmadı. Oğulları Çınar'ın velayeti anneye verilirken, Caner Erkin oğlunun eğitim ve sağlık masraflarını karşılayacak.

"CEKETİMİ ALIP ÇIKTIM" DEMİŞTİ

Boşanma davasının açılmasından sonra konuşan Asena, "Caner benim için sadece Çınar'ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim... Parayla pulla alakamız yok. Mal paylaşımı yapmadık. Ceketimi alıp çıktım." demişti. Çiftin arasında bir kırgınlık olmadığı ve dost oldukları ortaya çıktı.

CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI NE ZAMAN EVLENİYOR?

Magazin gündeminden düşmeyen çift, 2 Ocak 2017'de dünya evine girmeye hazırlanıyor.

CANER ERKİN'İN OĞLU ÇINAR ERKİN KİMDİR? ŞÜKRAN OVALI'YA TEPKİSİ NE OLDU?

Şükran Ovalı ile birlikteliği olan Erkin, bu ilişkisini Asena'dan olan oğlu Çınar'la paylaşmamış ne tür tepki vereceği konusunda da kararsız olduğunu geçen günlerde dile getirmişti. Yıldız futbolcu Caner Erkin nişanlısı olan Şükran Ovalı'yı oğlu Çınar ile tanıştırdığı öğrenildi.

Oğlu Çınar gelen bilgilere göre cici annesi olan Ovalı'yı çok sevmiş güzel vakit geçirmiş. Her detayı ince eleyip sık dokuyan Erkin temkinli davranarak oğlu Çınar'ın psikolojisine göre adım atıyor. Gelen bilgiler arasında yıldız oyuncu Erkin nişanlısı Ovalı'yı oğlu Çınar'a pedagog eşliğinde söylemesi oldu. Erkin, "Oğlum Çınar, Şükran'la beraber olduğumu ve onunla evleneceğimi biliyor. Artık evliliğimizin önünde hiçbir engel kalmadı." açıklamasını yaptı.

INSTAGRAM'DAN ESKİ EŞİYLE DOSTLUĞUNU DUYURMUŞTU