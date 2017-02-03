Caner Erkin, Asena Atalay'a Savaş Açtı

FutbolArena - Geçtiğimiz aylarda eşi Asena Atalay'dan ayrılan ve oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştiren Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin, oğlunun velayetini almak için harekete geçti.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre banka çıkışında muhabirlere açıklamalarda bulunan Caner Erkin, eski eşine hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri aldığını söyledi.



'OĞLUMU DA ALACAĞIM'



Oğlu Çınar için de harekete geçtiğini belirten Erkin, "Ben zaten oğlumun bütün giderlerini karşılıyorum. Bundan sonra onun velayetini alabilmek için de uğraşacağım. Her şeyi aldığım gibi oğlumu da alacağım." diye konuştu.



Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile Asena Atalay'ın annelikten uzak tavırlar içinde olduğunu ifade etmişti.