Caner'den Takıma Destek!

Lyon'a önceki gün penaltı atışları sonucunda yenilip UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkma fırsatını kaçıran Beşiktaşlı futbolcular, mücadelenin sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.



Özellikle Matej Mitrovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden biri olan Dusko Tosic tam anlamıyla perişan oldu. Takım arkadaşları, Sırp stopere destek olurken siyah-beyazlılar adına 8. ve son atışı kaçıran Mitrovic'i ise teknik direktör Şenol Güneş teselli etti.



"OLMAYINCA OLMUYOR"



Soyunma odasında ağızları bıçak açmazken takımı ayağa kaldıran sözler Caner Erkin'den geldi. Yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve Lyon maçıyla beraber tam 178 gün sonra bir resmi karşılaşmada 18 kişilik kadroya giren 28 yaşındaki oyuncunun, arkadaşlarına "Haydi beyler! Yeter, kaldırın kafanızı yerden. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Yapacak bir şey yok, olmayınca olmuyor. Bir an önce toplanmamız lazım. Üzülmeyin artık. Buraya takılıp kalamayız. Kendimize gelmemiz gerek. Daha lig var, şampiyon olacağız" diye seslendiği öğrenildi.



(Vatan)