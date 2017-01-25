Caner Bu Kez de Böyle Görüntülendi

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25 Ocak 2017 Çarşamba 22:45
Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.
Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.
Kaynak:
Sporvadisi.com
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