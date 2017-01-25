Caner Bu Kez de Böyle Görüntülendi

Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.

Caner Bu Kez de Böyle Görüntülendi

Milli futbolcu son antrenmanda koşuların ardından bir süre topla çalıştı.


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