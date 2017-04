Candeias: "Hedefe Çok Yakınız"

Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Daniel Candeias, "Her galibiyetten sonra öz güvenimiz daha da arttı. Şu an çok mutluyuz çünkü kulübün bu seneki hedefi olan ligde kalmaya çok yakınız" dedi.



Aytemiz Alanyaspor'da 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Daniel Candeias, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan galibiyetlerden sonra ligde kalma hedefine çok yaklaştıklarını belirten Candeias, "Biz bu maçların öneminin farkındaydık. Her galibiyetten sonra öz güvenimiz daha da arttı. Şu an çok mutluyuz çünkü kulübün bu seneki hedefi olan ligde kalmaya çok yakınız. Umarım bundan sonrasında daha fazla puan toplayıp ligi daha üst sıralarda bitiririz" dedi.



"Ligin sonunda karar vereceğiz"



Alanya'da kiralık olarak forma giydiği hatırlatılan Candeias, "Alanya'da kalıp kalmayacağıma ligin sonunda karar vereceğiz. Çünkü bu sadece benim isteğimle ya da kulübün talebiyle olacak bir durum değil. Burada karşılıklı olarak anlaşması gereken üç farklı taraf var. Umarım mutlu sona herkes ulaşacak. Kariyerinde sürekli kiralık forma giydi. Yıllardır sürekli kiralık olarak farklı kulüplerde forma giydim ama sonuç olarak büyük bir kulüp olan Benfica'nın oyuncusuyum. Elbette bu şekilde devam etmeyi ben de istemem ama kariyer anlamında futbol değişken bir sektör. O yüzden yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün burada çok iyi oynarsam belki Benfica'ya geri dönerim ya da Alanyaspor bonservisimi alır ve buranın oyuncusu olurum" diye konuştu. - ANTALYA