Canberk Dilaver Göztepe'de

Göztepe, son olarak Adanaspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Canberk Dilaver'i renklerine bağladı. Forma şansı bulamayan Kone ise Samsunspor'a kiralık olarak gönderildi.



TFF 1. Lig'de Denizlispor'a 4-2 mağlup olarak liderlik koltuğundan inen Göztepe, Adanaspor'dan Canberk Dilaver'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Canberk Dilaver, altyapısından yetiştiği Samsunspor ile 2012 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Canberk ardından Orduspor, 1461 Trabzon, Manisaspor ve son olarak Adanaspor takımlarında forma giydi. Canberk, 2015-2016 sezonunda Adanaspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.



Öte yandan, Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan Famoussa Kone de Samsunspor'a gönderildi. Kırmızı-beyazlı ekibe sezonun 2. yarısı için kiralanan Kone, Samsunspor'da forma şansı arayacak. - İZMİR