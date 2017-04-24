Canavar Yapımı Atölyesi

Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.

Canavar Yapımı Atölyesi

Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.

Kil (şamotlu çamur) malzemesi kullanılarak, çocuklarımızın hayal güçleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye dayalı bir etkinliktir. Etkinlik 2 saat sürecek. 

 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 25.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Canavar Yapımı Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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