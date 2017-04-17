Canavar Yapımı Atölyesi
Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.
Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.
Kil (şamotlu çamur) malemesi kullanılarak, çocuklarımızın hayal güçleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye dayalı bir etkinliktir. Etkinlik 2 saat sürecek.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Artim Projects
Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir
Başlangıç Saati : 18.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Canavar Yapımı Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io