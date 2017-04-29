Canavar Yapım Atölyesi

Canavar Yapım Atölyesi, 30 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle...."Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın.

Canavar Yapım Atölyesi

Canavar Yapım Atölyesi, 30 Nisan'da Artim Projects'de sizlerle....

"Artim Projects'te gerçekleşecek aktivite programlarında yerinizi alın."

*Kil (şamotlu çamur) malemesi kullanılarak, çocuklarımızın hayal güçleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye dayalı bir etkinliktir.

*Etkinlik 2 saat sürecek. 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Artim Projects

Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir

Başlangıç Saati : 30.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Canavar Yapım Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>