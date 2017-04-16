'Canavar' Lakaplı Futbolcu Akinfenwa, Takımıyla Yeni Sözleşme İmzaladı

Adebayo Akinfenwa, bir yıl daha İngiliz ekibi Wycombe Wanderers'da kalıyor. Ağır cüssesi ile dikkan çeken 34 yaşındaki 100 kiloluk forvet, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

47 MAÇTA 17 GOL

Bu sezon Wycombe Wanderers ile toplamda 47 maça çıkan sempatik forvet, 17 kez ağları havalandırmıştı. Akinfenwa, 2016 yılında AFC Wimbledon takımından bedelsiz bir şekilde transfer edilmişti.

"BÜYÜK ADAM GELECEK SEZON DA WYCOMBE'DE"

Wanderers, Akinfenwa ile sözleşme uzattıklarını Twitter hesabından paylaşırken "Eğer kaçırdıysanız, bu büyük adam gelecek sezon da Wycombe oyuncusu olacak." notunu paylaştı.