Canan Karatay: Bol Bol Yağ Yiyin

İZMİR'de söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay, isim vermeden televizyonlarda sağlıkla ilgili önerilerde bulunanları eleştirdi. Karatay, "Televizyonlara çıkıp 'Bilmem ne sapı içerseniz iyi gelir' diyenlere inanmayın. Bol bol yağ yiyin. Kanser manser kalmaz. Tereyağı, zeytinyağı yiyin" dedi.



'GURME İzmir' adıyla düzenlenen 'Olivtech-7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı' ile 'Ekoloji İzmir-8. İzmir Organik Ürünler Fuarı'nda 'Zeytinli Sohbetler' adlı etkinliğe katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin, zeytinyağı ve sağlık konusunda konuşma yaptı. İzmirlilerden büyük ilgi gören Karatay, yine ilginç açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Karatay, 'Zeytin, zeytinyağı ve sağlık' konusunda yaptığı konuşmada, çeşitli bilimsel araştırma ve kitaplardan da alıntılar yaparak, bilgiler verdi. Soğuk sıkım zeytinyağının kalp ve damar hastalıklarını önlediğini gösteren araştırma sonuçları olduğunu, trigliseriti düşürdüğünü ve kalıcı kilo verdirdiğini söyledi. Son günlerde prebiyotik kullanımlarının öne çıkarıldığına dikkat çeken Karatay, "İşte zeytinyağı bir prebiyotikdir. Ben içtim kıyametler koptu. Sağlıklı olmak için zeytinyağı için" dedi.



Zeytinyağının kansere karşı önleyici etkisi olduğu yönünde referans kitaplar olduğunu belirten Karatay, "Bu yeni bir şey değil, Hipokrat'tan beri biliniyor. Gerek zeytin gerek zeytinyağı anti kanserojen faydalı enzimler içermektedir. Kilolulara ve obezlere de zeytin meyvesi öneriyoruz. Ortalama boy bir zeytinde 5 kalori vardır. Kan şekerini yükseltme hızı sıfırdır. Bol lifli bir meyvedir. En sağlıklı meyvenin zeytin olduğu söylenir. Her gün tüketilen 30-35 zeytin ömrü uzatır. Zeytinyağı obezite ve şeker hastalığını önlüyor" diye konuştu.



Zeytin dalının ve yaprağının da önemli olduğuna dikkan çeken Karatay şöyle devam etti:



"Yaprağı en güçlü doğal antibiyotiklerden biridir. Zeytin ağaçlarının asırlarca ayakta kalmalarının nedeni budur. Hipokrat zeytin yaprağı özüyle mide ülserini ve kolerayı tedavi etmiş. Sağlıkla ilgili bu kadar önemli olan zeytin ağaçlarını korumalıyız. Zeytin ağaçları kesilmemeli. Zeytincilik desteklenmelidir. Sonuç olarak küçük çoçukların da, 90 yaşında ninelerimiz de ister kalp hastası olsun veya olmasın ister stent takılmış olsun veya böbrek hastası olsun zeytinyağı içilecek kardeşim. Kendinize gelirsiniz. Canan Karatay'ı meslekten men edenler ölmüş. Bakın o yaşıyor."



Canan Karatay, dinleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdiği etkinlikte, "Televizyonlara çıkıp 'Bilmem ne sapı içerseniz iyi gelir' diyenlere inanmayın. Vücudumuzu tanıyacağız. İnsan vücudunun yüzde 60'ı su, yüzde 20'si protein, yüzde 19.99'u da yağdır. Bol bol yağ yiyin. Kanser manser kalmaz. Doğal yağ, tereyağı, zeytinyağı yiyin. Kanser manser kalmaz. Buna inanın" dedi.



Soğuk sıkım zeytinyağının yanı sıra doğal sirke, ev yapımı turşu, tereyağının de prebiyotikr olduğunu belirten Karatay, bir dinleyicinin kendisini dinleyerek yumurta yemeye başladığını, yumurtayla beslediği kedilerinin de sağlıklı büyüdüğünü söylemesi üzerine, evcil hayvanlara verilen gıdalarla ilgili de açıklamalar yaptı. Karatay, "Kedi meraklılıları verdikleri kimyasallarla kedileri zehirlediklerinin farkına varsın. Kedi ve köpeklerde tümör çıkmaya başladı. Doğal besinler verin" diye konuştu.



Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, söyleşiye katılmasından dolayı Prof. Dr. Canan Karatay'a zeytin ağacı resmi bulunan bir plaket hediye etti. - İzmir